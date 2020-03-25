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В Винницкой области подтвержден первый случай коронавируса — ОГА

В Винницкой области подтвержден первый случай коронавируса — ОГА - Фото
Иллюстративное фото: Sebastiao Moreira/ЕРА
25.03.2020, 17:08

В Винницкой области лабораторно подтвержден случай заболевания COVID-19. Ранее в регионе заболевание не фиксировалось

Первый случай заболевания COVID-19 зафиксирован в Винницкой области. Об этом на брифинге сообщил глава Винницкой ОГА Вячеслав Скальский.

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По словам главы ОГА, на этот момент на территории области зарегистрировано 27 подозрений на заражение коронавирусной инфекцией. 23 случая лабораторно не подтверждены.

"К сожалению, в одном случае диагноз подтвержден лабораторно", - сказал глава области.

Образцы материалов трех заболевших исследуются в лаборатории.

  • В Киеве сегодня лабораторно подтверждены еще три случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в столице — 34 человека. 
  • По состоянию на 07:00 25 марта, в Украине было зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 13 областях и Киеве (данные ГСЧС).
Ребрина Вадим
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