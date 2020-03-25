В Винницкой области подтвержден первый случай коронавируса — ОГА

Первый случай заболевания COVID-19 зафиксирован в Винницкой области. Об этом на брифинге сообщил глава Винницкой ОГА Вячеслав Скальский.
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По словам главы ОГА, на этот момент на территории области зарегистрировано 27 подозрений на заражение коронавирусной инфекцией. 23 случая лабораторно не подтверждены.
"К сожалению, в одном случае диагноз подтвержден лабораторно", - сказал глава области.
Образцы материалов трех заболевших исследуются в лаборатории.