В Сумской области умерла больная с подтвержденным экспресс-тестом на коронавирус

Жительница Сумской области, у которой сегодня, 25 марта, экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат, умерла в Конотопской центральной районной больнице. Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА.
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Уточняется, что причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста считаются предварительными и не является основанием для установления окончательного диагноза. Только после проведения лабораторного исследования можно будет говорить о причине смерти. Анализы направлены в Сумской областной лабораторный центр.
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