В Сумской области умерла больная с подтвержденным экспресс-тестом на коронавирус

Иллюстративное фото: Roman Baluk/EPA

Жительница Сумской области, у которой сегодня, 25 марта, экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат, умерла в Конотопской центральной районной больнице. Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

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Уточняется, что причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста считаются предварительными и не является основанием для установления окончательного диагноза. Только после проведения лабораторного исследования можно будет говорить о причине смерти. Анализы направлены в Сумской областной лабораторный центр.

Сегодня, 25 марта, мэр Конотопа сообщил о госпитализации 76-летней женщины из села Козацького Конотопского района.

Ранее сегодня в Тернопольской области от коронавируса умер 68-летний мужчина, в еще три случая заболевания коронавирусом, а в Винницкой области зафиксировали первый случай заболевания COVID-19.

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