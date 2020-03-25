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В Сумской области умерла больная с подтвержденным экспресс-тестом на коронавирус

В Сумской области умерла больная с подтвержденным экспресс-тестом на коронавирус - Фото
Иллюстративное фото: Roman Baluk/EPA
25.03.2020, 22:21

В Конотопском районе умерла больная с подтвержденным экспресс-тестом на COVID-19

Жительница Сумской области, у которой сегодня, 25 марта, экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат, умерла в Конотопской центральной районной больнице. Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

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Уточняется, что причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста считаются предварительными и не является основанием для установления окончательного диагноза. Только после проведения лабораторного исследования можно будет говорить о причине смерти. Анализы направлены в Сумской областной лабораторный центр.

  • Сегодня, 25 марта, мэр Конотопа сообщил о госпитализации 76-летней женщины из села Козацького Конотопского района.
  • Ранее сегодня в Тернопольской области от коронавируса умер 68-летний мужчина, в Киеве лабораторно подтвердили еще три случая заболевания коронавирусом, а в Винницкой области зафиксировали первый случай заболевания COVID-19.

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Медведева Наталия
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