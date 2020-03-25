Молодежь устроила вечеринку против карантина. Участник заразился коронавирусом

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Один из участников вечеринки, которую устроили молодые люди из американского штата Кентукки, чтобы показать свое несогласие с карантинными ограничениями властей, заразился коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

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По словам губернатора Энди Бишара, участники вечеринки специально собрались вместе, "считая, что неуязвимы для вируса". Таким образом они хотели бросить вызов ограничениям, которые вводят власти, считает Бишар.

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"Это вводит меня в бешенство. Мы должны быть намного лучше", - сказал чиновник.

Власти в США просят молодых людей не игнорировать рекомендации о самоизоляции, поскольку они могут быть разносчиками вируса, даже не имея симптомов.

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Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDCP) напоминают, что молодежь не неуязвима: 20% зараженных коронавирусом в США находятся в возрасте от 20 до 44 лет, в Нью-Йорке же большей половине инфицированных (53%) от 19 до 49 лет.

20 марта глава ВОЗ Теодор Гебрейесус напомнил молодым людям, что они не непобедимы для коронавируса.

Сейчас, по сведенным специалистами Университета Хопкинса официальным данным, в США зарегистрировано 55 225 случаев заражения. Погибли 802 человека, выздоровели - 354.

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