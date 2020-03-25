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Молодежь устроила вечеринку против карантина. Участник заразился коронавирусом

Молодежь устроила вечеринку против карантина. Участник заразился коронавирусом - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
25.03.2020, 11:00

Вечеринку против карантина организовали молодые люди. По словам губернатора Кенткукки, они считали себя "неуязвимыми" перед коронавирусом

Один из участников вечеринки, которую устроили молодые люди из американского штата Кентукки, чтобы показать свое несогласие с карантинными ограничениями властей, заразился коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

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По словам губернатора Энди Бишара, участники вечеринки специально собрались вместе, "считая, что неуязвимы для вируса". Таким образом они хотели бросить вызов ограничениям, которые вводят власти, считает Бишар.

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"Это вводит меня в бешенство. Мы должны быть намного лучше", - сказал чиновник.

Власти в США просят молодых людей не игнорировать рекомендации о самоизоляции, поскольку они могут быть разносчиками вируса, даже не имея симптомов.

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Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDCP) напоминают, что молодежь не неуязвима: 20% зараженных коронавирусом в США находятся в возрасте от 20 до 44 лет, в Нью-Йорке же большей половине  инфицированных (53%) от 19 до 49 лет.

  • 20 марта глава ВОЗ Теодор Гебрейесус напомнил молодым людям, что они не непобедимы для коронавируса.
  • Сейчас, по сведенным специалистами Университета Хопкинса официальным данным, в США зарегистрировано 55 225 случаев заражения. Погибли 802 человека, выздоровели - 354. 

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Марк Сировой
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