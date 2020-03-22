Возраст и симптомы умерших от коронавируса в Италии: отчет эпидемиологов

Плакат о борьбе с коронавирусом в Милане (Фото: Matteo Corner/EPA)

Почти половина умерших от коронавируса в Италии страдали не менее чем тремя хроническими заболеваниями, почти все - хотя бы одним, половина была старше 80 лет. Об этом говорят данные доклада итальянских эпидемиологов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На основе анализа данных, доступных о 481 летальном случае из 3200 на 20 марта, итальянские эксперты установили, что у 48,6% умерших было три хронических заболевания, у 26,6% - два, у 23,5% - одно.

У 73,8% была гипертония, у 33% - диабет, у 30% - ишемическая болезнь сердца, у 22% - мерцательная аритмия сердца, у 20% - хроническая почечная недостаточность. У 19,5% был диагностирован рак, у 13,7% - хроническое обструктивное заболевание легких, у 11,9% - деменция, 11,2% перенесли инсульт.

Половина всех подтвержденных заболевших COVID-19 в Италии старше 63 лет, половина умерших - старше 80 (82 лет у женщин и 79 у мужчин).

Во всех возрастных группах, кроме самой старшей (90+), среди умерших преобладают мужчины. Наиболее велика разница среди 60-69 летних и 70-79-летних: 80% и 77% умерших составляют мужчины.

5,7% умерших поступали в больницу без каких-либо симптомов вирусной инфекции, они были госпитализированы из-за других заболеваний. Кашель наблюдался только у 40% умерших, жар выше 38 градусов - у 76%, одышка - у 73%. У 8% отмечалась диарея.

Полностью отчет в формате pdf доступен здесь: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_20_marzo_eng.pdf

По последним данным, в Италии коронавирус диагностирован у 53 500 человек, от болезни умерло почти 5000, за последние сутки - почти 800.

Вчера правительство Италии решило остановить работу всех предприятий, кроме критически важных.

По состоянию на 21:00 21 марта, в Украине подтверждено 47 случаев COVID-19, три из них летальные, один человек выздоровел.

Читайте также: Вся актуальная информация о коронавирусе в Украине и мире: в одном месте и в удобном виде