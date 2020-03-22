В Италии из-за COVID-19 остановят работу предприятий, кроме самых необходимых

Весь итальянский бизнес должен прекратить работу до 3 апреля, за исключением необходимого для обеспечения жизни. Об этом вчера, 21 марта, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает Reuters.
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По последним данным, в Италии от коронавируса за сутки умерло 793 человека, всего - 4825, выявлено уже 53 500 случаев заболевания.
"Это самый тяжелый кризис в нашем пост-военном периоде", - заявил Конте, добавив, что только те предприятия, которые жизненно необходимы для национального производства, продолжат работу.
Останутся открытыми супермаркеты, аптеки, почта и банки. Также продолжит работу общественный транспорт.
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