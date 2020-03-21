Италия продолжает бить собственные рекорды. За сутки умерли почти 800 человек

Фото: EPA

В Италии новый рекорд смертей от коронавируса. За текущие сутки от COVID-19 там умерли 793 человека. Об этом сообщает ВВС.

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В общей сложности в Италии умерли уже 4825 человек. Более чем у 53 500 итальянцев диагностирован коронавирус, что на 6 500 больше, чем вчера.

Сегодня Босния и Герцеговина зарегистрировала первую смерть от коронавируса. В Швейцарии органы здравоохранения говорят, что подтверждено 6 100 инфицированных - на 25% больше, чем в предыдущий день. Умерли 56 человек. В Португалии сообщают, что число погибших удвоилось за ночь до 12. Заражены 1280 человек.



По состоянию на утро 21 марта, в мире зарегистрированы 275 429 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 11 397 – летальные, выздоровели 88 252 человек.



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