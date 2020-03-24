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Правда ли, что молодежь переносит коронавирус в легкой форме: объясняют ученые

Правда ли, что молодежь переносит коронавирус в легкой форме: объясняют ученые - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
24.03.2020, 11:50

Является ли правдой то, что молодежь переносит заболевание новым коронавирусом в более легкой форме: ученые ответили на такое мнение

Ученые в США провели исследование и выяснили, что около 20% больных коронавирусом - это люди в возрасте от 20 до 44 лет. Об этом сообщает BBC News Україна со ссылкой на исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). 

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Исследователи проанализировали 2500 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 38% заболевших оказались людьми возрастом от 20 до 54 лет. Также, по данным CDC, 20-30-летние попадают в больницу не намного реже, чем 50-60-летние. Большинство летальных исходов от коронавируса, действительно, фиксируется среди людей пожилого возраста - 14,8% всех смертей в мире приходится на людей возрастом от 85 лет и только на 0,2% тех, кому нет 40. 

Но это не означает, что молодой организм не может подцепить вирус или переносит заболевание в более легкой форме. Также молодые пациенты с COVID-19 все равно создают нагрузку на систему здравоохранения. В Италии 12% больных, доставленных в реанимации, относятся к группе 19-50 лет. Во Франции количество зараженных среди молодежи также растет. 

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"Думаю, точно можно сказать, что в целом у молодых людей болезнь протекает в легкой форме, но и среди них могут быть очень тяжелые случаи", - говорит профессор эпидемиологии из Гарвардской школы здравоохранения Марк Липситц.

  • 22 марта эпидемиологи опубликовали отчет о возрасте и симптомах умерших от коронавируса в Италии.

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Владислав Сердюк
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