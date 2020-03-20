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Глава ВОЗ об отношении молодежи к коронавирусу: Вы не непобедимы

Глава ВОЗ об отношении молодежи к коронавирусу: Вы не непобедимы - Фото
Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Jean-Christophe Bott/ЕРА)
20.03.2020, 21:02

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус призвал молодых людей не быть беспечными перед опасностью коронавируса

Всемирная организация здравоохранения строго предупредила молодых людей, которые считают, что их возраст может защитить их от коронавируса. Такое заявление сделал сегодня глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, сообщает CNN.

"Сегодня у меня есть сообщение для молодежи: вы не непобедимы. Этот коронавирус может уложить вас в больницу на несколько недель или даже убить. Даже если вы не заболеете, ваш выбор, куда идти, для кого-то может быть выбором между жизнью и смертью", - заявил Гебреесус.

Он сказал, что благодарен многим молодым людям, которые "распространяют информацию, а не вирус", добавив: "Каждый день мы узнаем все больше об этом коронавирусе и заболевании, которое он вызывает. Одна из вещей, которую мы изучаем, заключается в том, что, хотя пожилые люди больше всего пострадали, молодежь не осталась в безопасности".

"Данные из многих стран ясно показывают, что люди в возрасте до 50 лет составляют значительную долю пациентов, нуждающихся в госпитализации", - сказал глава ВОЗ.

  • По состоянию на 20 марта, в Украине было выявлено 26 случаев заражения коронавирусом. Три человека умерли. Из них одной жертве было 33 года, другой - 44.
  • В мире, по состоянию на 20 марта, заразились более 256 246 человек, умерли 10 496. 

Ребрина Вадим
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