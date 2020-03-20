Глава ВОЗ об отношении молодежи к коронавирусу: Вы не непобедимы

Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Jean-Christophe Bott/ЕРА)

Всемирная организация здравоохранения строго предупредила молодых людей, которые считают, что их возраст может защитить их от коронавируса. Такое заявление сделал сегодня глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, сообщает CNN.

"Сегодня у меня есть сообщение для молодежи: вы не непобедимы. Этот коронавирус может уложить вас в больницу на несколько недель или даже убить. Даже если вы не заболеете, ваш выбор, куда идти, для кого-то может быть выбором между жизнью и смертью", - заявил Гебреесус.

Он сказал, что благодарен многим молодым людям, которые "распространяют информацию, а не вирус", добавив: "Каждый день мы узнаем все больше об этом коронавирусе и заболевании, которое он вызывает. Одна из вещей, которую мы изучаем, заключается в том, что, хотя пожилые люди больше всего пострадали, молодежь не осталась в безопасности".

"Данные из многих стран ясно показывают, что люди в возрасте до 50 лет составляют значительную долю пациентов, нуждающихся в госпитализации", - сказал глава ВОЗ.

По состоянию на 20 марта, в Украине было выявлено 26 случаев заражения коронавирусом. Три человека умерли . Из них одной жертве было 33 года, другой - 44.

В мире, по состоянию на 20 марта, заразились более 256 246 человек, умерли 10 496.