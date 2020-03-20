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Коронавирус. Количество погибших в мире превысило 10 000 человек

Коронавирус. Количество погибших в мире превысило 10 000 человек - Фото
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом в ложном цвете (фото — NIAID)
20.03.2020, 17:35

Количество умерших от коронавируса в мире превысило 10 000 человек

Количество умерших в результате пандемии коронавируса во всем мире превысило 10 000 человек. По состоянию на 17:30 20 марта в общей сложности COVID-19 заразились более 256 246 человек, погибли 10 496. Такие данные публикует Worldometer.

Наибольшее количество погибших в Италии.

В целом самая тяжелая ситуация сейчас сложилась в четырех странах:

Китай: 80 967 заболевших, 3248 умерших;

Италия: 41 035 заболевших, 3405 умерших;

Иран: 19 644 заболевших, 1433 умерших;

Испания: 20 412 заболевших, 1041 умерших.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса 2019-nCoV, который вызывает заболевание COVID-19.
  • LIGA.net ведет хронику борьбы с коронавирусом.

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Медведева Наталия
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