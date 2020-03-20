Коронавирус. Количество погибших в мире превысило 10 000 человек

Количество умерших в результате пандемии коронавируса во всем мире превысило 10 000 человек. По состоянию на 17:30 20 марта в общей сложности COVID-19 заразились более 256 246 человек, погибли 10 496. Такие данные публикует Worldometer.
Наибольшее количество погибших в Италии.
В целом самая тяжелая ситуация сейчас сложилась в четырех странах:
Китай: 80 967 заболевших, 3248 умерших;
Италия: 41 035 заболевших, 3405 умерших;
Иран: 19 644 заболевших, 1433 умерших;
Испания: 20 412 заболевших, 1041 умерших.
Читайте также: Власти Британии просят медработников выйти с пенсии: нужно бороться с пандемией