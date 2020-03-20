Власти Британии просят медработников выйти с пенсии: нужно бороться с пандемией

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Британское правительство призвало более чем 65 000 вышедших на пенсию врачей и медсестер вернуться в строй, чтобы оказать помощь в борьбе со вспышкой коронавируса. Об этом пишет BBC News.

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Совет по сестринскому делу и акушерству направил письма 50 000 медсестер, регистрация которых истекла за последние три года. Генеральный медицинский совет Британии свяжется с еще 15 500 врачами, которые ушли с 2017 года. Те, кто вернутся в ряды системы здравоохранения, будут распределены так, чтобы максимально эффективно помочь бороться с пандемией.

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Власти страны обязались обеспечить, в свою очередь, чтобы во всех больницах было достаточно защитной экипировки и аппаратов искусственной вентиляции легких. За последние 24 часа медикам в Британии отправили 2,6 млн масок и 10 000 бутылок дезинфектанта для рук. Правительство обещает поставлять 25 000 тестов в день в течение месяца.

В Британии умерли уже 144 человека с вирусом, 3269 человек - с положительным результатом теста на COVID-19. 65 выздоровели. Страна, как и многие, - в самом начале вспышки.

Глава Минобороны страны заявил тем временем, что к середине апреля армия будет готова помочь в разгар вспышки. Власти просят операторов мобильных сетей предоставить данные, чтобы отслеживать, следуют ли люди советам по социальному дистанцированию.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

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