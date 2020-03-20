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Коронавирус. Нацгвардия взяла под охрану Александровскую больницу в Киеве

Коронавирус. Нацгвардия взяла под охрану Александровскую больницу в Киеве - Фото
Патрули в Александровской больнице (фото - пресс-служба НГУ)
20.03.2020, 09:37

Система здравоохранения не может протестировать всех, предостерегла врач-инфекционист Ольга Голубовская, потому не нужно штурмовать больницу в Киеве

Из-за наплыва людей инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве, приспособленное для приема пациентов с подозрением на коронавирус, начали охранять бойцы Нацгвардии. Об этом в программе "Право на владу" на канале 1+1 сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

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"На выходных были неописуемые события: здоровые люди ломились в инфекционное отделение, чтобы пройти тестирование на коронавирус", - посетовала она.

Сейчас, когда в наряды по Киеву заступила Нацгвардия, в том числе в Александровской больнице, "отделение уже работает спокойнее", добавила она.

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Насчет того, где и как протестировать на COVID-19, инфекционист сказала, что всех протестировать просто невозможно, так как "никто не может себе это позволить - даже система здравоохранения США".

При этом член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Голубовская сообщила, что в стране будет расширение доступа к тестированию.

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Евгений Пилипенко
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киев вирус Ольга Голубовская коронавирус COVID-19 александровская больница
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