Таможня просит не скупать продукты на полгода вперед: Украина делает запасы

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

За 17 дней марта по сравнению с таким же периодом в прошлом году Украина завезла на 40 000 тонн продуктов питания больше, и "потому не стоит скупать гречку и консервы на полгода вперед": еды хватит всем. Об этом пишет в Государственной таможенной службе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Чего и на сколько больше импортировали за первые 17 дней марта:

Молочных продуктов (сыров), яиц и меда - на 312% больше;

молока и пахты - на 163%;

овощей и некоторых съедобных корнеплодов/клубней - на 138%;

готовых продуктов из зерна злаков, муки, мучных кондитерских изделий – на 83%;

рыбы свежей необработанной - на 73%;

алкогольных и безалкогольных напитков, а также уксуса – на 65%;

кофе, чая, мате, парагвайского чая, пряностей - на 30%;

экстрактов, эссенций и концентратов кофе, сиропов, соусов, супов и прочего - на 23%;

фруктов, плодов и орехов - на 3%;

готовой рыбы и ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных - на 0,5%.

Читайте колонку: Победить коронавирус поможет только массовое тестирование

Читайте также: Заразившийся коронавирусом житомирянин скрывает, с кем контактировал - мэр