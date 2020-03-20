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Таможня просит не скупать продукты на полгода вперед: Украина делает запасы

Таможня просит не скупать продукты на полгода вперед: Украина делает запасы - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
20.03.2020, 08:23

Импорт продуктов питания за первые 17 дней марта составил 158 000 тонн (на $211 млн): это почти 8000 полностью загруженных 20-тонных фур.

За 17 дней марта по сравнению с таким же периодом в прошлом году Украина завезла на 40 000 тонн продуктов питания больше, и "потому не стоит скупать гречку и консервы на полгода вперед": еды хватит всем. Об этом пишет в Государственной таможенной службе.

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Чего и на сколько больше импортировали за первые 17 дней марта:

  • Молочных продуктов (сыров), яиц и меда - на 312% больше;
  • молока и пахты - на 163%;
  • овощей и некоторых съедобных корнеплодов/клубней - на 138%;
  • готовых продуктов из зерна злаков, муки, мучных кондитерских изделий – на 83%;
  • рыбы свежей необработанной - на 73%;
  • алкогольных и безалкогольных напитков, а также уксуса – на 65%;
  • кофе, чая, мате, парагвайского чая, пряностей - на 30%;
  • экстрактов, эссенций и концентратов кофе, сиропов, соусов, супов и прочего - на 23%;
  • фруктов, плодов и орехов - на 3%;
  • готовой рыбы и ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных - на 0,5%.

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Евгений Пилипенко
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