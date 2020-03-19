Заразившийся коронавирусом житомирянин скрывает, с кем контактировал - мэр

Сергей Сухомлин (скриншот с видео)

Инфицированный коронавирусом из Житомира скрывает информацию о людях, с которыми он ездил в Австрию, где предположительно и заразился коронавирусом COVID-19. Об этом в комментарии изданию Житомир.info заявил мэр города Сергей Сухомлин.

"Он реально скрывал информацию о том круге лиц, с которыми он контактировал", - сказал мэр.

По его словам, уже выяснено, что мужчина возил в туристическую поездку по Австрии целую группу. Также известно название турфирмы, в которой работает инфицированный и с помощью которой группа ездила в Европу.

С помощью СБУ информация о членах туристической группы выясняется. "Завтра будет установлен полный круг лиц, которые были в этой группе", - заверил мэр.

Сегодня на брифинге глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко рассказал, что, по словам мужчины, он возвращался в Украину вместе с товарищем и его сыном, но сообщить их данные отказывался.

Сегодня в Житомире зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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