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Коронавирус. В Житомире зафиксирован первый случай - мэр

Коронавирус. В Житомире зафиксирован первый случай - мэр - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
19.03.2020, 15:55

По словам мэра Житомира, местный житель, у которого диагностировали COVID-19, вернулся из Австрии

Сегодня в Житомире зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил у себя в Facebook мэр Житомира Сергей Сухомлин.

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"Сегодня у нас первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом в городе Житомир", - отметил мэр.

По его словам, коронавирус диагностирован у местного жителя, который вернулся из Австрии, ему 56 лет. "Лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у этого человека", - добавил он.

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Состояние мужчины нормальное.

Он добавил, что сегодня организовали несколько групп медработников, они будут встречать местных жителей в аэропорту Борисполь и станции Киев Пассажирский для того, чтобы максимально отследить тех людей, которые приезжают спецрейсами и спецпоездами из-за рубежа, зафиксировать их. "В случае, если есть температура или другие признаки заболевания, то прямо там делать экспресс-тесты", - уточнил мэр.

  • 11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.
  • 17 марта они были усилены: перечень ограничений.
  • В Украине на 22:00 18 марта лабораторно подтверждены 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и Киев (2).Таким образом, по одному новому случаю заражения выявлено в Киевской и Донецкой областях.
Арина Толина
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Житомир коронавирус COVID-19 Сергей Сухомлин
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