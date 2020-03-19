Коронавирус. В Житомире зафиксирован первый случай - мэр

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Сегодня в Житомире зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил у себя в Facebook мэр Житомира Сергей Сухомлин.

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"Сегодня у нас первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом в городе Житомир", - отметил мэр.

По его словам, коронавирус диагностирован у местного жителя, который вернулся из Австрии, ему 56 лет. "Лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у этого человека", - добавил он.

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Состояние мужчины нормальное.

Он добавил, что сегодня организовали несколько групп медработников, они будут встречать местных жителей в аэропорту Борисполь и станции Киев Пассажирский для того, чтобы максимально отследить тех людей, которые приезжают спецрейсами и спецпоездами из-за рубежа, зафиксировать их. "В случае, если есть температура или другие признаки заболевания, то прямо там делать экспресс-тесты", - уточнил мэр.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

В Украине на 22:00 18 марта лабораторно подтверждены 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и Киев (2).Таким образом, по одному новому случаю заражения выявлено в Киевской и Донецкой областях.