Коронавирус. В Житомире зафиксирован первый случай - мэр

Сегодня в Житомире зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил у себя в Facebook мэр Житомира Сергей Сухомлин.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Сегодня у нас первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом в городе Житомир", - отметил мэр.
По его словам, коронавирус диагностирован у местного жителя, который вернулся из Австрии, ему 56 лет. "Лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у этого человека", - добавил он.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
Состояние мужчины нормальное.
Он добавил, что сегодня организовали несколько групп медработников, они будут встречать местных жителей в аэропорту Борисполь и станции Киев Пассажирский для того, чтобы максимально отследить тех людей, которые приезжают спецрейсами и спецпоездами из-за рубежа, зафиксировать их. "В случае, если есть температура или другие признаки заболевания, то прямо там делать экспресс-тесты", - уточнил мэр.