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Коронавирус. Число зараженных в Украине увеличилось до 16: инфографика

Коронавирус. Число зараженных в Украине увеличилось до 16: инфографика - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА
18.03.2020, 22:48

В Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания коронавирусом COVID-19

В Украине по состоянию на 22:00 18 марта лабораторно подтверждено 16 случаев COVID-19. Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

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Отмечается, что по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ получено 16 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и Киев (2).

Таким образом, по одному новому случаю заражения выявлено в Киевской и Донецкой областях.

Инфографика по заражению коронавирусом в Украине 18 марта: facebook.com/phc.org.ua

Сообщается, что сегодня методом ПЦР протестированы шесть образцов, все отрицательные.

Отмечается, что в целом вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ исследовала более 640 образцов.

  • По состоянию на 18 марта в мире зарегистрировано 214 894 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 8 732 – летальные, выздоровели 83 313 человек.
Медведева Наталия
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