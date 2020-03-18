Коронавирус. Число зараженных в Украине увеличилось до 16: инфографика

Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

В Украине по состоянию на 22:00 18 марта лабораторно подтверждено 16 случаев COVID-19. Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

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Отмечается, что по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ получено 16 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и Киев (2).

Таким образом, по одному новому случаю заражения выявлено в Киевской и Донецкой областях.

Сообщается, что сегодня методом ПЦР протестированы шесть образцов, все отрицательные.

Отмечается, что в целом вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ исследовала более 640 образцов.

По состоянию на 18 марта в мире зарегистрировано 214 894 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 8 732 – летальные, выздоровели 83 313 человек.