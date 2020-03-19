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Украинцы могут отслеживать распространение коронавируса в стране онлайн: карта

Украинцы могут отслеживать распространение коронавируса в стране онлайн: карта - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
19.03.2020, 08:56

Карта показывает данные распространения COVID-19 в режиме онлайн отдельно по областям Украины

обновлено

В сети появилась карта распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине, которая доступна для просмотра.

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Ее запустили при поддержке директората по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса президента.

Оранжевым цветом изображены подозрения, красным - подтвержденные случаи заболеваний коронавирусом, зеленым  - населенные пункты, где до сих пор нет случаев заболевания COVID-19.

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Карта онлайн распространения коронавируса в Украине: фото

Фото: скриншот сайта public.tableau.com

ОБНОВЛЕНО в 09:35. По данным карты, в Александровской областной клинической больнице Киева находятся двое больных с подтвержденных диагнозом коронавируса, пять - с подозрением, в Васильковской районной центральной больнице – один зараженный COVID.

По состоянию на утро 19 марта, в мире зарегистрированы 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 8 810 – летальные, выздоровели 84 113 человека

  • В Украине на 22:00 18 марта лабораторно подтверждены 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и Киев (2).Таким образом, по одному новому случаю заражения выявлено в Киевской и Донецкой областях.

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Арина Толина
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