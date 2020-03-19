Украинцы могут отслеживать распространение коронавируса в стране онлайн: карта

В сети появилась карта распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине, которая доступна для просмотра.
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Ее запустили при поддержке директората по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса президента.
Оранжевым цветом изображены подозрения, красным - подтвержденные случаи заболеваний коронавирусом, зеленым - населенные пункты, где до сих пор нет случаев заболевания COVID-19.
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Фото: скриншот сайта public.tableau.com
ОБНОВЛЕНО в 09:35. По данным карты, в Александровской областной клинической больнице Киева находятся двое больных с подтвержденных диагнозом коронавируса, пять - с подозрением, в Васильковской районной центральной больнице – один зараженный COVID.
По состоянию на утро 19 марта, в мире зарегистрированы 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 8 810 – летальные, выздоровели 84 113 человека
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