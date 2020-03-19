Коронавирус. Выздоровели почти 85 000 человек: последние данные

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По состоянию на утро 19 марта, в мире зарегистрировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 8 810 – летальные, выздоровели 84 113 человека. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

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Среди стран Евросоюза больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Италии – 35 713, выздоровели 4 025, умерли 2 978 человек; Испании - 14 769, выздоровели 1081, умерли 638; Германии - 12 327, выздоровели - 105, умерли 28; Франции - 9054, выздоровели 12, умерли 148 больных.

The Guardian со ссылкой на закрытый отчет Нацслужбы здравоохранения Великобритании сообщает

Канцлер Ангела Меркель сталкивается со своей самой большой проблемой "со времен окончания Второй мировой войны" в борьбе с пандемией коронавируса. заявила , что страна

Ангела Меркель По состоянию на 22:00 18 марта в Украине лабораторно подтверждены 16 случаев COVID-19.

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