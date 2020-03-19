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Коронавирус. Выздоровели почти 85 000 человек: последние данные

Коронавирус. Выздоровели почти 85 000 человек: последние данные - Фото
Фото: unsplash.com
19.03.2020, 07:30

В мире заболели коронавирусной инфекцией (COVID-19) 218 814 человек

По состоянию на утро 19 марта, в мире зарегистрировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 8 810 – летальные, выздоровели 84 113 человека. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

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Среди стран Евросоюза больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Италии – 35 713, выздоровели 4 025, умерли 2 978 человек; Испании  - 14 769, выздоровели  1081, умерли 638; Германии  - 12 327, выздоровели - 105, умерли 28; Франции  - 9054, выздоровели 12, умерли 148 больных.

  • The Guardian со ссылкой на закрытый отчет Нацслужбы здравоохранения Великобритании сообщает, что при негативном сценарии развития событий в стране эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 может продлиться до весны 2021 года и привести к госпитализации до 7,9 млн человек.
  • Канцлер Ангела Меркель заявила, что страна сталкивается со своей самой большой проблемой "со времен окончания Второй мировой войны" в борьбе с пандемией коронавируса.
  • По состоянию на 22:00 18 марта в Украине лабораторно подтверждены 16 случаев COVID-19.

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Арина Толина
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