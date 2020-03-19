Коронавирус. Выздоровели почти 85 000 человек: последние данные

По состоянию на утро 19 марта, в мире зарегистрировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 8 810 – летальные, выздоровели 84 113 человека. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.
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Среди стран Евросоюза больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Италии – 35 713, выздоровели 4 025, умерли 2 978 человек; Испании - 14 769, выздоровели 1081, умерли 638; Германии - 12 327, выздоровели - 105, умерли 28; Франции - 9054, выздоровели 12, умерли 148 больных.
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