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Меркель о коронавирусе: Мы не знали большей проблемы со времен Второй мировой

Меркель о коронавирусе: Мы не знали большей проблемы со времен Второй мировой - Фото
Ангела Меркель (Фото: Павел Головкин/EPA)
19.03.2020, 00:05

Канцлер ФРГ в телеобращении к немцам заявила, что впервые со времен окончания Второй мировой войны все настолько зависит от коллективной солидарности

Германия сталкивается со своей самой большой проблемой "со времен окончания Второй мировой войны" в борьбе с пандемией коронавируса, заявила канцлер Ангела Меркель в телевизионном обращении к гражданам ФРГ. Об этом сообщает AFP.

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"Ситуация серьезная. Воспринимайте это всерьез. Ни после воссоединения Германии, ни после Второй мировой войны наша страна не сталкивалась с проблемой, решение которой так сильно зависит от нашей коллективной солидарности", - сказала Меркель.

Агентство отмечает, что канцлер никогда ранее не обращалась к немцам в прямом эфире не в Новый год.

"Я искренне верю, что мы сможем добиться успеха в этой общей задаче, если все граждане действительно будут понимать свои личные задачи", - сказала Меркель.

AFP отмечает, что федеральные и местные органы закрыли школы и многие общественные места, однако не смогли ограничить передвижение людей. Немцы продолжали выходить на улицу, чтобы насладиться весенним солнцем и пообщаться или даже провести "коронавирусную вечеринку", пишет издание.

"В Германии отличная система здравоохранения", - сказала Меркель, поблагодарив медицинских работников "на передовой этой битвы". Тем не менее она добавила, что "даже наши больницы будут перегружены, если слишком много пациентов поступят с серьезными симптомами коронавируса за короткое время". 

  • Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер сегодня заявил, что если ограничительные меры не сработают, то в течение двух-трех месяцев в Германии будет 10 млн инфицированных коронавирусом людей.
  • Больше всего жертв коронавируса в Европе на данный момент - в Италии. Несмотря на жесткие ограничительные меры число людей, умерших от коронавируса в Италии, выросло на 475 за один день, до почти 3000 жертв. Это самый большой рост с момента вспышки.

Ребрина Вадим
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Германия ЕС Ангела Меркель коронавирус
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