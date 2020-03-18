В Германии за 2-3 месяца коронавирусом могут заразиться 10 млн человек - ученые

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Если ограничительные меры не сработают, то в течение двух-трех месяцев в Германии будет 10 млн инфицированных коронавирусом людей. Об этом заявил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер, пишет Die Welt.

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"Мы находимся в начале эпидемии", - сказал он, объявив о новом количестве зараженных людей в Германии - 8198. Если меры не сработают, Вилер ожидает более 10 миллионов зараженных людей в Германии.

"У нас экспоненциальный рост. Мы в начале эпидемии, которая будет развиваться в течение многих недель и месяцев", - добавил ученый.

Ввиду быстро растущего числа случаев заражения, институт призывает к строгому соблюдению гигиены и других официальных норм.

Вилер сказал, что эффект правительственных ограничений может быть оценен через две недели. "Очевидно, что текущая ситуация не может быть сохранена в долгосрочной перспективе", - заключил он.

При этом ученый допустил, что меры могут применяться на срок до двух лет.

The Guardian со ссылкой на закрытый отчет Нацслужбы здравоохранения Великобритании сообщает, что при негативном сценарии развития событий в стране эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 может продлиться до весны 2021 года и привести к госпитализации до 7,9 млн человек.

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