В Великобритании считают, что эпидемия коронавируса продлится до 2021 года

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В Великобритании эпидемия новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 может продлиться до весны 2021 года и привести к госпитализации 7,9 млн человек. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на закрытый отчет Нацслужбы здравоохранения страны (NHS).

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"Ожидается, что до 80% населения будет инфицировано COVID-19 в течение следующих 12 месяцев, и до 15% (7,9 млн. человек) может потребоваться госпитализация", - говорится в отчете.

Издание отмечает, что это первый документ, в котором руководство системы здравоохранения признает, что ожидает его распространения еще в течение 12 месяцев, что "приведет к огромной дополнительной нагрузке на и без того перегруженную медсистему".

"Я думаю, что она (эпидемия коронавируса - ред.) пойдет на спад летом, ближе к концу июня, и вернется в ноябре, как это делает обычный сезонный грипп. Я думаю, что это будет продолжаться вечно, но со временем станет менее серьезным, так как выработается иммунитет", - говорит профессор медицины Пол Хантер, добавляя, что эпидемия действительно может продлится год.

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