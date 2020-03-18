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В Италии - рекордное число умерших от коронавируса за день

В Италии - рекордное число умерших от коронавируса за день - Фото
Фото: EPA
18.03.2020, 20:58

В Италии за один день от коронавируса умерли 475 человек

Несмотря на жесткие ограничительные меры число людей, умерших от коронавируса в Италии, выросло на 475 за один день, до почти 3000 жертв. Это самый большой рост с момента вспышки, сообщает ВВС.

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Всего в стране подтверждено 35 713 случаев заболевания. Из них более 4 000 человек выздоровели.

Больше всего смертей зарегистрировано в Ломбардии, самом пострадавшем регионе — 319 за день.

Италия находится в закрытом положении почти две недели. Людей просят оставаться дома, но число смертей продолжает расти.

Сообщается, что итальянские больницы находятся в критическом состоянии, вышедших на пенсию врачей и медсестер просят вернуться на работу. 10000 студентов-докторов поступили на службу на 9 месяцев раньше срока.

  • The Guardian со ссылкой на закрытый отчет Нацслужбы здравоохранения Великобритании сообщает, что при негативном сценарии развития событий в стране эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 может продлиться до весны 2021 года и привести к госпитализации до 7,9 млн человек.
  • Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер сегодня заявил, что если ограничительные меры не сработают, то в течение двух-трех месяцев в Германии будет 10 млн инфицированных коронавирусом людей.

Ребрина Вадим
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