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На 20:00 19 марта в Украине 21 случай COVID-19, три человека умерли

На 20:00 19 марта в Украине 21 случай COVID-19, три человека умерли - Фото
Коронавирус COVID-19 под микроскопом (Фото: пресс-служба NIAID/ЕРА)
19.03.2020, 20:28

В Ивано-Франковске от коронавируса умерла женщина, всего на данный момент - 21 случай заражения, три из них летальные

В Украине подтвержден 21 случай COVID-19, в Ивано-Франковске от болезни умерла женщина. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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Пациентка в Ивано-Франковске поступила в больницу в тяжелом состоянии. Она долгое время занималась самолечением, сообщили в Минздраве, и слишком поздно обратилась к врачам.

Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результата теста на коронавирус.

На 20:00 19 марта выявлено 10 позитивных тестов на коронавирус в Черновецкой области, 2 в Житомирской, 2 в Киевской, 2 в Днепропетровской, 1 в Ивано-Франковской, 1 в Донецкой и 3 в Киеве.

Тестирование на COVID-19 в Украине - ЦОЗ

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Минздрав призывает при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно звонить семейному врачу и напоминает, что самоизоляция - лучший способ защитить себя от инфекции.

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Денис Юдин
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