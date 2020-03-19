В Украине зафиксированы два новых случая заболевания коронавирусом

Коронавирус COVID-19 под микроскопом (Фото: пресс-служба NIAID/ЕРА)

Cегодня, 19 марта, лаборатно подтверждены два новых случая инфицирования COVID-19: один случай в Киеве, еще один - в Житомире, о котором сообщалось ранее. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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На данный момент в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования COVID-19, два из них - летальные.

Ранее о первом случае коронавируса в Житомире сообщил мэр города Сергей Сухомлин. По его словам, его диагностировали у местного жителя, который вернулся из Австрии, ему 56 лет.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

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