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В Украине зафиксированы два новых случая заболевания коронавирусом

В Украине зафиксированы два новых случая заболевания коронавирусом - Фото
Коронавирус COVID-19 под микроскопом (Фото: пресс-служба NIAID/ЕРА)
19.03.2020, 16:40

По одному случаю заболевания коронавирусом зафиксировано в Киеве и Житомире

Cегодня, 19 марта, лаборатно подтверждены два новых случая инфицирования COVID-19: один случай в Киеве, еще один - в Житомире, о котором сообщалось ранее. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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На данный момент в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования COVID-19, два из них - летальные.

Ранее о первом случае коронавируса в Житомире сообщил мэр города Сергей Сухомлин. По его словам, его диагностировали у местного жителя, который вернулся из Австрии, ему 56 лет.

Читайте также: Коронавирус. Ужесточение "карантина" в Украине: как это будет и к чему приведет

Владислав Сердюк
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