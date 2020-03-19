МВД: Для обеспечения карантина привлекли Нацгвардию - видео

В связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса и введением режима чрезвычайной ситуации в трех областях, совместно с работниками полиции на службу заступили нацгвардейцы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что превентивные меры проводятся на въездах в Киев, Винницу, в Днепре, Черкассах, в Ямпольском района – правоохранители контролируют перевозчиков пассажиров на предмет соблюдения ими ограничений на время карантина.
Сообщается, что с 16 марта Нацгвардия охраняет объект обсервации в пригороде Днепра, где находятся граждане Украины, прибывшие из Европы.
Также гвардейцы вместе с полицейскими дежурят возле Александровской больницы в Киеве, в которой готовы лечить взрослых пациентов с осложнениями от коронавирусной инфекции COVID-19.
В МВД заявляют, что нацгвардейцы обеспечены средствами индивидуальной медицинской защиты, а перед началом и после завершения службы проходят медосмотр.
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