МВД: Для обеспечения карантина привлекли Нацгвардию - видео

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Военные Нацгвардии участвуют в обеспечении выполнения ограничительных мер, связанных с карантином

В связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса и введением режима чрезвычайной ситуации в трех областях, совместно с работниками полиции на службу заступили нацгвардейцы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что превентивные меры проводятся на въездах в Киев, Винницу, в Днепре, Черкассах, в Ямпольском района – правоохранители контролируют перевозчиков пассажиров на предмет соблюдения ими ограничений на время карантина.

Сообщается, что с 16 марта Нацгвардия охраняет объект обсервации в пригороде Днепра, где находятся граждане Украины, прибывшие из Европы.

Также гвардейцы вместе с полицейскими дежурят возле Александровской больницы в Киеве, в которой готовы лечить взрослых пациентов с осложнениями от коронавирусной инфекции COVID-19.

В МВД заявляют, что нацгвардейцы обеспечены средствами индивидуальной медицинской защиты, а перед началом и после завершения службы проходят медосмотр.

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Теги: мвд, нацгвардия, карантин, коронавирус
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