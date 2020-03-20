Коронавирус. В КГГА рассказали о ситуации с экспресс-тестами

Николай Поворозник (Фото: пресс-служба КГГА)

В Киев по состоянию на 20 марта поступило почти 10 000 быстрых тестов на коронавирус COVID-19. Об этом в интервью РБК-Украина заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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"На сегодня это почти 10 000 тестов. У нас еще зафрахтовано большое количество тестов. Просто проблемы с логистикой в мире в целом не позволяют их вовремя привезти. Но сейчас в городе их более чем достаточно", - отметил Поворозник.

По его словам, за последнюю неделю в городе было сделано примерно 200 проверок.

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Отвечая на вопрос, в каких больницах столицы есть тест-системы, он сказал: "Две тест-системы сегодня мы доставили в Александровскую клиническую больницу и Киевскую городскую клиническую больницу № 9. Таких тест-систем есть только две в Украине. Это те тест-системы, которые мы планировали передать в аэропорты".

Поворозник уточнил, что они дают более точный результат, поскольку "работают со слюной".

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"До часа можно получить результат с точностью до 97-99%", - добавил Поворозник.

Он сообщил, что в больницах хватает персонала, они укомплектованы. "Если вдруг ситуация будет усугубляться, мы будем переходить на другой режим работы – в круглосуточный режим, с круглосуточными дежурствами. Будем привлекать специалистов из других больниц, будем перепрофилировать", - объяснил чиновник.

По его словам, для этого есть целый план мероприятий, по которым власть должна действовать в этот период.

главный санврач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко Украине по состоянию на 19 марта распространили более 40 000 экспресс-тестов на коронавирус COV ID -19. 19 марта заявил , что в

По состоянию на 20:00 19 марта, в Украине был выявлен 21 случай заражения коронавирусом: десять позитивных тестов - в Черновецкой области, два - в Житомирской, два - в Киевской, два - в Днепропетровской, один - в Ивано-Франковской, один - в Донецкой и три - в Киеве.

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