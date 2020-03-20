В Черновицкой области — пять новых случаев коронавируса

В Черновицкой области зафиксировано пять новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом заявил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.
"Только что лабораторные исследование подтвердили еще пять случаев заражения коронасирусом, поэтому их количество на сегодняшний день составляет 15 человек", - сказал он.
По словам мэра, это не только люди, которые вернулись из-за границы - "среди них есть также и так называемые контактные лица". "То есть мы имеем уже передачу этой инфекции людям, которые самы не были за границей..." - сказал Осачук.