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В Черновицкой области — пять новых случаев коронавируса

В Черновицкой области — пять новых случаев коронавируса - Фото
Снимок экрана 2020-03-20 в 00.02.58
20.03.2020, 00:07

Губернатор Черновицкой области опубликовал видеообращение с новой информацией о ситуации с распространением коронавируса в области

В Черновицкой области зафиксировано пять новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом заявил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Только что лабораторные исследование подтвердили еще пять случаев заражения коронасирусом, поэтому их количество на сегодняшний день составляет 15 человек", - сказал он.

По словам мэра, это не только люди, которые вернулись из-за границы - "среди них есть также и так называемые контактные лица". "То есть мы имеем уже передачу этой инфекции людям, которые самы не были за границей..." - сказал Осачук.

  • По состоянию на 20:00 19 марта, в Украине был выявлен 21 случай заражения коронавирусом: 10 позитивных тестов было ыявлено в Черновецкой области, два - в Житомирской, два - в Киевской, два - в Днепропетровской, один - в Ивано-Франковской, один - в Донецкой и три - в Киеве.
  • Главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы Право на власть заявил, что в Украине зарегистрированы первые случаи инфицирования коронавирусом внутри страны.

Ребрина Вадим
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