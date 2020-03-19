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Коронавирус. В Минздраве назвали число имеющихся экспресс-тестов

Коронавирус. В Минздраве назвали число имеющихся экспресс-тестов - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
19.03.2020, 15:36

Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что экспресс-тесты уже распределены не только в госучреждения, но и частные по регионам страны

В Украине по состоянию на 19 марта распространили более 40 000 экспресс-тестов на коронавирус COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санврач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Экспресс-тесты, которые проводятся у кровати больного, можно получить не только в государственных учреждениях, можно получить и в частных заведениях. Уже более 40 0000 экспресс-тестов разошлись по территории Украины", - отметил Ляшко.

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По его словам, первую поставку крупной партии тестов Украина ожидает в ближайшую субботу-воскресенье, они будут распределены во все области. 

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Арина Толина
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Виктор Ляшко экспресс-тесты коронавирус COVID-19
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