Коронавирус. В Минздраве назвали число имеющихся экспресс-тестов

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Украине по состоянию на 19 марта распространили более 40 000 экспресс-тестов на коронавирус COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санврач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Экспресс-тесты, которые проводятся у кровати больного, можно получить не только в государственных учреждениях, можно получить и в частных заведениях. Уже более 40 0000 экспресс-тестов разошлись по территории Украины", - отметил Ляшко.

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По его словам, первую поставку крупной партии тестов Украина ожидает в ближайшую субботу-воскресенье, они будут распределены во все области.

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11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

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