Видео по нашумевшей статье: как справиться со вспышкой вируса – четыре варианта

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Журналист-аналитик The Washington Post Гарри Стивенс сделал четыре анимационные симуляции о распространении вируса в небольшом поселке на 200 человек.

В сети появилось видео, на котором показаны сценарии-симуляции того, как инфекция вроде коронавируса SARS-CoV-2 распространяется среди людей: их 14 марта составил графический редактор The Washington Post (также на русском языке) Гарри Стивенс. Материал собрал сотни тысяч просмотров и более 2400 комментариев под оригиналом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В первой симуляции показан случай, когда никаких мер по борьбе с "коронавирусом SARS-CoV-2" не предпринимается: большая часть населения инфицируется, многие переболевают (при временном параличе системы здравоохранения, которая не справляется с потоком больных) и получает иммунитет. Эпидемия прекращается.

Во второй власти вводят частичный карантин: пик заболеваний сглаживается, но все равно выходит далеко за пределы возможностей системы здравоохранения. Финиш эпидемии растягивается во времени.

Читайте колонку: Количество больных COVID-19 будет расти. Не стоит этого бояться

В третьей предпринимается карантинная мера "социальное дистанцирование": когда большая часть людей сидят по домам и не контактируют с другими. Нагрузка на систему здравоохранения становится значительно меньше, но полное прекращение эпидемии затягивается.

В четвертой ситуации применено жесткое социальное дистанцирование: примерно так, как в Ухане (Китай), где 11-миллионный город и его жителей держат практически взаперти уже почти два месяца. Это наилучший с точки зрения пресечения инфицирования и недопущения эпидемии вариант.

Коричневое - зараженные, пурпурное - с иммунитетом, по вертикали - количество людей, по горизонтали - время. Нажмите, чтобы увеличить:

Иллюстрация: washingtonpost.com

"Если хотите, чтобы симуляция была более реалистичной, представьте, что часть точек в ней исчезнет", - сказал профессор колледжа при Университете Томаса Джефферсона Дрю Харрис, подразумевая смертельные случаи.

Субтитры: Анна Слинчук

Читайте также: Не создан в лаборатории. Этот коронавирус развился до патогена сам: исследование

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: вирус, симуляция, инфекция, washington post, коронавирус, COVID-19
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Видео по нашумевшей статье: как справиться со вспышкой вируса – четыре варианта
Видео по нашумевшей статье: как справиться со вспышкой вируса – четыре варианта
У депутата Шахова коронавирус, он изолирован – видеообращение Зеленского
У депутата Шахова коронавирус, он изолирован – видеообращение Зеленского
СБУ подозревают экс-главу ГАИ в похищении экс-судьи Высшего хозсуда: видео
СБУ подозревают экс-главу ГАИ в похищении экс-судьи Высшего хозсуда: видео
ТЭК Подарок Ахметову. Кабмин обложит пошлиной электроэнергию и уголь из РФ. Кому это выгодно?
Смогут ли МАУ и SkyUp пережить крупнейший кризис в истории авиации
Транспорт Смогут ли МАУ и SkyUp пережить крупнейший кризис в истории авиации
Цена нефти Brent выросла до $26 после обвала накануне
ТЭК Цена нефти Brent выросла до $26 после обвала накануне
Популярное
фото/видео
Карантин в Одессе. Люди блокируют трамваи и угрожают водителям: фото
Карантин в Одессе. Люди блокируют трамваи и угрожают водителям: фото
Видео по нашумевшей статье: как справиться со вспышкой вируса – четыре варианта
Видео по нашумевшей статье: как справиться со вспышкой вируса – четыре варианта 11:19
У депутата Шахова коронавирус, он изолирован – видеообращение Зеленского
У депутата Шахова коронавирус, он изолирован – видеообращение Зеленского 18.03.20, 20:23
СБУ подозревают экс-главу ГАИ в похищении экс-судьи Высшего хозсуда: видео
СБУ подозревают экс-главу ГАИ в похищении экс-судьи Высшего хозсуда: видео 18.03.20, 19:17
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 