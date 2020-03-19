Видео по нашумевшей статье: как справиться со вспышкой вируса – четыре варианта

В сети появилось видео, на котором показаны сценарии-симуляции того, как инфекция вроде коронавируса SARS-CoV-2 распространяется среди людей: их 14 марта составил графический редактор The Washington Post (также на русском языке) Гарри Стивенс. Материал собрал сотни тысяч просмотров и более 2400 комментариев под оригиналом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В первой симуляции показан случай, когда никаких мер по борьбе с "коронавирусом SARS-CoV-2" не предпринимается: большая часть населения инфицируется, многие переболевают (при временном параличе системы здравоохранения, которая не справляется с потоком больных) и получает иммунитет. Эпидемия прекращается.

Во второй власти вводят частичный карантин: пик заболеваний сглаживается, но все равно выходит далеко за пределы возможностей системы здравоохранения. Финиш эпидемии растягивается во времени.

Читайте колонку: Количество больных COVID-19 будет расти. Не стоит этого бояться

В третьей предпринимается карантинная мера "социальное дистанцирование": когда большая часть людей сидят по домам и не контактируют с другими. Нагрузка на систему здравоохранения становится значительно меньше, но полное прекращение эпидемии затягивается.

В четвертой ситуации применено жесткое социальное дистанцирование: примерно так, как в Ухане (Китай), где 11-миллионный город и его жителей держат практически взаперти уже почти два месяца. Это наилучший с точки зрения пресечения инфицирования и недопущения эпидемии вариант.

Коричневое - зараженные, пурпурное - с иммунитетом, по вертикали - количество людей, по горизонтали - время. Нажмите, чтобы увеличить:

Иллюстрация: washingtonpost.com

"Если хотите, чтобы симуляция была более реалистичной, представьте, что часть точек в ней исчезнет", - сказал профессор колледжа при Университете Томаса Джефферсона Дрю Харрис, подразумевая смертельные случаи.

Субтитры: Анна Слинчук

Читайте также: Не создан в лаборатории. Этот коронавирус развился до патогена сам: исследование