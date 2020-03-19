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Не создан в лаборатории. Этот коронавирус развился до патогена сам: исследование

Не создан в лаборатории. Этот коронавирус развился до патогена сам: исследование - Фото
Заражение вирусом SARS-CoV-2 — его частички подкрашены пурпурным (фото — NIAID, NIH)
19.03.2020, 08:32

После начала эпидемии китайцы расшифровали геном SARS-CoV-2 и передали данные исследователям во всем мире. Ученые говорят, что вирус "натуральный".

Коронавирус SARS-CoV-2, появившийся в китайском городе Ухань и вызвавший пандемию COVID-19 – продукт естественной эволюции, а не созданный в лаборатории патоген. Об этом пишет в журнале Nature международная группа исследователей во главе с доцентом кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research Кристианом Андерсеном.

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Ученые проанализировали нуклеотиды, кодирующие белковые шипы на поверхности вируса, которые он использует для захвата и проникновения в клетки человека и животных. Были изучены рецептор-связывающий домен (RBD) – "захватный крючок", и "молекулярный нож", который позволяет вирусу взламывать стенку клетки и внедряться в нее.

Обнаружено, что RBD-часть SARS-CoV-2 эволюционировала, чтобы эффективно связываться с рецептором ACE2 на клетках человека (тот участвует в регуляции кровяного давления). Шип вируса настолько эффективен для захвата клеток, что ученые пришли к выводу: это явный результат естественного отбора, а не продукт генной инженерии.

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Свидетельство эволюции подтвердили и данными об общей молекулярной структуре SARS-CoV-2.

Ученые пишут: если бы кто-то пытался создать новый патоген, он создавал бы его на основе вируса, который точно вызывает болезнь. Но обнаружено, что каркас SARS-CoV-2 существенно отличается от такового уже известных коронавирусов и в основном напоминает родственные вирусы у летучих мышей и панголинов.

"Эти две особенности вируса – мутации в RBD-части шипа и структура его остова – исключают лабораторные манипуляции как потенциальное происхождение SARS-CoV-2. Мы можем точно определить, что SARS-CoV-2 возник в результате естественных процессов", - сказал Андерсен.

Именно так возникли прошлые вспышки коронавирусов, когда люди заражались от цивет (SARS) и верблюдов (MERS). В случае с SARS-CoV-2 "виноваты" летучие мыши – наиболее вероятный резервуар для нынешнего вируса, поскольку он очень похож на коронавирус летучих мышей.

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Евгений Пилипенко
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