В Израиле готовятся к "неизбежному" тотальному карантину – как было в Ухане

Фото: ЕРА

Со дня на день в Израиле могут ввести тотальный карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан дал указание полиции подготовиться к контролю над соблюдением этих мер, пишет Israelinfo.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам министра, в нынешней ситуации решение о полном закрытии страны "неизбежно", и "подобное решение спасет много жизней".

Как уточняет источник, только работники основных служб смогут покидать дома и ходить на работу: остальным разрешат покидать жилище только для покупки продуктов и медпомощи. Армейскую службу тыла мобилизуют для доставки продуктов нуждающимся категориям населения.

Читайте также: Разработан экспресс-тест на коронавирус: 30–45 минут на результат, цена – $15

Военные готовятся к тому, что эпидемия может продлиться до года. Армия также будет участвовать в патрулировании в случае полного закрытия страны и введения комендантского часа. В ЦАХАЛ также рассматривают вариант ускоренного строительства больниц, как это было сделано в Китае. Минздраву отдано распоряжение увеличить количество проверок на коронавирус до 3000 ежедневно.

Вчера премьер Биньямин Нетаниягу разъяснил народу серьезность положения, пишет 9tv.co.il: "Никакие ограничения не помогут, если не будет ответственности и дисциплины с вашей стороны. Многие еще не понимают масштабов угрозы, думают, что это отпуск. Это не детские игрушки, это вопрос жизни и смерти".

Сейчас в Израиле 427 диагностированных случая, 11 выздоровевших, пятеро пациентов в критическом состоянии. Пока нет смертей. В ближайшие дни Минздрав страны прогнозирует около 3000 новых пациентов с COVID-19.

Читайте также: Новые данные о живучести коронавируса в воздухе и на вещах: исследование из США