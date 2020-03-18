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В Израиле готовятся к "неизбежному" тотальному карантину – как было в Ухане

В Израиле готовятся к "неизбежному" тотальному карантину – как было в Ухане - Фото
Фото: ЕРА
18.03.2020, 13:06

В Израиле все службы и армию готовят к тому, чтобы следить за соблюдением полной изоляции населения, и убеждены, что это спасет много жизней

Со дня на день в Израиле могут ввести тотальный карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан дал указание полиции подготовиться к контролю над соблюдением этих мер, пишет Israelinfo.

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По словам министра, в нынешней ситуации решение о полном закрытии страны "неизбежно", и "подобное решение спасет много жизней".

Как уточняет источник, только работники основных служб смогут покидать дома и ходить на работу: остальным разрешат покидать жилище только для покупки продуктов и медпомощи. Армейскую службу тыла мобилизуют для доставки продуктов нуждающимся категориям населения.

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Военные готовятся к тому, что эпидемия может продлиться до года. Армия также будет участвовать в патрулировании в случае полного закрытия страны и введения комендантского часа. В ЦАХАЛ также рассматривают вариант ускоренного строительства больниц, как это было сделано в Китае. Минздраву отдано распоряжение увеличить количество проверок на коронавирус до 3000 ежедневно.

Вчера премьер Биньямин Нетаниягу разъяснил народу серьезность положения, пишет 9tv.co.il: "Никакие ограничения не помогут, если не будет ответственности и дисциплины с вашей стороны. Многие еще не понимают масштабов угрозы, думают, что это отпуск. Это не детские игрушки, это вопрос жизни и смерти".

Сейчас в Израиле 427 диагностированных случая, 11 выздоровевших, пятеро пациентов в критическом состоянии. Пока нет смертей. В ближайшие дни Минздрав страны прогнозирует около 3000 новых пациентов с COVID-19.

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Евгений Пилипенко
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Израиль вирус коронавирус COVID-19
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