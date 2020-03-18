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Новые данные о живучести коронавируса в воздухе и на вещах: исследование из США

Новые данные о живучести коронавируса в воздухе и на вещах: исследование из США - Фото
Заражение вирусом SARS-CoV-2 — его частички подкрашены пурпурным (фото — NIAID, NIH)
18.03.2020, 09:59

Американские вирусологи экспериментально выяснили, насколько стабилен SARS-CoV-2 в аэрозолях и на различных поверхностях

Коронавирус SARS-CoV-2 остается патогенным до трех часов в аэрозолях, до четырех - на меди, до 24 ч - на картоне, и до двух-трех дней - на пластике и нержавеющей стали. Об этом сообщили американские исследователи, пишет пресс-релиз Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Люди заражаются коронавирусом воздушно-капельным путем и после прикосновения к загрязненным объектам, после чего у них развивается заболевание COVID-19.

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Пандемия предшественника - SARS-CoV-1 в 2002-2003 годах - не произошла, так как вспышки старались оперативно ликвидировать интенсивным отслеживанием контактов заболевших и изоляцией. С 2004 года нет случаев заболевания SARS-CoV-1. Ученые пишут, что в исследовании стабильности оба вируса вели себя одинаково, что не объясняет, почему SARS-CoV-2 привел к гораздо более крупной вспышке.

Вирусологи полагают, что инфицированные SARS-CoV-2 могут распространять вирус бессимптомно или до появления симптомов. Это делает меры борьбы, которые были эффективными против SARS-CoV-1, менее эффективными против его преемника.

Кроме того, пишут ученые, в отличие от SARS-CoV-1, большинство вторичных случаев передачи вируса SARS-CoV-2, по-видимому, происходит среди людей, а не в медучреждениях (хотя те также уязвимы для внедрения и распространения SARS-CoV-2, а его стабильность в аэрозолях и на поверхностях, вероятно, способствует передаче вируса в медучреждениях).

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Полученные данные подтверждают рекомендации специалистов здравоохранения:

- избегайте тесного контакта с больными людьми;
- не прикасайтесь к глазам, носу и рту;
- оставайтесь дома, когда больны, - никаких походов в клинику;
- кашляйте/чихайте в салфеткой, затем выбросьте ее в мусор;
- чистите/дезинфицируйте предметы, к которым часто прикасаетесь, используя обычные бытовые чистящие средства или салфетки.

Исследование проведено экспертами Нацинститута здравоохранения США, Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA) и Принстонского университета.

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Евгений Пилипенко
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наука исследование медицина вирус коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2
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