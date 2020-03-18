Разработан экспресс-тест на коронавирус: 30–45 минут на результат, цена – $15

Заражение вирусом SARS-CoV-2 — его частички подкрашены фиолетовым (фото — NIAID, NIH)

Тайские ученые разработали экспресс-тест на заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19: результат можно узнать в течение 30-45 минут. О ноу-хау сообщает пресс-релиз Института науки и технологий Видьясиримедхи (VISTEC).

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Нынешние аналогичные тест-системы дают результат только через 4-6 часов.

Клинические испытания тестера начнутся с апреля, однако есть идея передать его в госпитали и медцентры Таиланда как можно оперативнее, чтобы максимально быстро "гасить" цепочки распространения вируса в социуме.

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Предполагается, что ежедневно будет производиться 4000 тест-наборов по цене примерно 475 бат за единицу (около $15). Новинкой заинтересовались в США и других странах.

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