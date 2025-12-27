Трамп заявил, что у Зеленского "нет ничего, пока я это не одобрю"

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент США Дональд Трамп перед встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что судьба любого мирного плана зависит исключительно от его решения. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.

В пятницу, 26 декабря, Трамп назвал себя главным арбитром любого мирного соглашения между Украиной и Россией.

Ожидается, что Зеленский встретится с американским президентом во Флориде в воскресенье и сообщил журналистам, что привезет с собой мирный план из 20 пунктов.

Но Трамп, казалось, равнодушно отнесся к последнему предложению Зеленского и не спешит поддерживать предложение украинского президента.

"У него нет ничего, пока я это не одобрю. Так что увидим, что у него есть", – сказал американский президент.

В то же время Трамп считает, что встреча с Зеленским будет продуктивной. Также он заявил о планах поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным "скоро, столько, сколько захочу".