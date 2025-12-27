Трамп заявил, что у Зеленского "нет ничего, пока я это не одобрю"
Президент США Дональд Трамп перед встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что судьба любого мирного плана зависит исключительно от его решения. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.
В пятницу, 26 декабря, Трамп назвал себя главным арбитром любого мирного соглашения между Украиной и Россией.
Ожидается, что Зеленский встретится с американским президентом во Флориде в воскресенье и сообщил журналистам, что привезет с собой мирный план из 20 пунктов.
Но Трамп, казалось, равнодушно отнесся к последнему предложению Зеленского и не спешит поддерживать предложение украинского президента.
"У него нет ничего, пока я это не одобрю. Так что увидим, что у него есть", – сказал американский президент.
В то же время Трамп считает, что встреча с Зеленским будет продуктивной. Также он заявил о планах поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным "скоро, столько, сколько захочу".
- 16 декабря Politico писала, что США побуждают Украину как можно быстрее пойти на соглашение о прекращении войны, предложив гарантии безопасности по образцу статьи 5 НАТО.
- 28 декабря Зеленский должен встретиться с Трампом во Флориде. Они, среди прочего, должны обсудить противоречивые пункты "мирного плана" и гарантии безопасности для Украины.
Комментарии (0)