Politico: США готовы дать Украине гарантии по образцу НАТО, но выдвинули ультиматум

Переговоры в Берлине (Фото: Markus Schreiber/EPA)

Соединенные Штаты побуждают Украину как можно быстрее пойти на соглашение о прекращении войны, предложив гарантии безопасности по образцу 5 статьи НАТО. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников, знакомых с этим вопросом.

США предлагают Украине гарантии безопасности, аналогичные тем, которые она получила бы в рамках Альянса. Это предложение является самым сильным и явным обещанием безопасности, которое администрация президента США Дональда Трампа когда-либо выдвигала в отношении Украины, но оно сопровождается неявным ультиматумом: примите его сейчас, иначе такое предложение не будет таким щедрым.

В материале говорится, что предложение так называемых гарантий, аналогичных статье 5, поступает на фоне переговоров между специальным посланником США Стивом Уиткоффом, зятем и неофициальным советником Трампа Джаредом Кушнером и украинскими и европейскими официальными лицами в Берлине, поскольку Вашингтон пытается оказать давление на Киев, чтобы тот принял условия.

Президент Владимир Зеленский и многие европейские лидеры неохотно идут на сделку без явных гарантий безопасности со стороны США, опасаясь, что Россия через какое-то время снова нападет.

Это последнее предложение США, вероятно, является попыткой развеять эти опасения, а также побудить Зеленского к быстрым действиям.

"Основа этого соглашения заключается в том, чтобы иметь действительно, действительно сильные гарантии, подобные статье 5. Эти гарантии не будут на столе вечно. Эти гарантии уже сейчас на столе, если будет достигнуто положительное заключение", – сказал американский чиновник.

Второй американский чиновник заявил, что украинская делегация была приятно "удивлена" готовностью Трампа согласиться на более сильные гарантии безопасности и добиться их ратификации Конгрессом, чтобы они сохраняли силу и после его президентства.

Axios со ссылкой на чиновника США писало, что администрация Трампа якобы готова предоставить Украине гарантию безопасности на основе статьи НАТО о коллективной безопасности. Однако в этом же мирном плане есть создание "демилитаризованной зоны" на украинском Донбассе с отводом ВСУ.

14 декабря Зеленский подтвердил, что Украина и США обсуждают предоставление Киеву гарантий безопасности на подобии статьи 5 Североатлантического договора.