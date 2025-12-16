Politico: США готові дати Україні гарантії за зразком НАТО, але висунули ультиматум

Переговори у Берліні (Фото: Markus Schreiber/EPA)

Сполучені Штати спонукають Україну якнайшвидше піти на угоду щодо припинення війни, запропонувавши гарантії безпеки за зразком 5 статті НАТО. Про це повідомила газета Politico із посиланням на неназваних американських посадовців, обізнаних з цим питанням.

США пропонують Україні гарантії безпеки, аналогічні тим, які вона отримала б у межах Альянсу. Ця пропозиція є найсильнішою і явною обіцянкою безпеки, яку адміністрація президента США Дональда Трампа коли-небудь висувала щодо України, але вона супроводжується неявним ультиматумом: прийміть її зараз, інакше така пропозиція не буде такою щедрою.

У матеріалі йдеться, що пропозиція так званих гарантій, аналогічних статті 5, надходить на тлі переговорів між спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом, зятем та неофіційним радником Трампа Джаредом Кушнером й українськими та європейськими офіційними особами в Берліні, оскільки Вашингтон намагається чинити тиск на Київ, щоб той прийняв умови.

Президент Володимир Зеленський та багато європейських лідерів неохоче йдуть на угоду без явних гарантій безпеки з боку США, побоюючись, що Росія через якийсь час знову нападе.

Ця остання пропозиція США, ймовірно, є спробою розвіяти ці побоювання, а також спонукати Зеленського до швидких дій.

"Основа цієї угоди полягає в тому, щоб мати справді, справді сильні гарантії, подібні до статті 5. Ці гарантії не будуть на столі вічно. Ці гарантії вже зараз на столі, якщо буде досягнуто позитивного висновку", – сказав американський високопосадовець.

Другий американський чиновник заявив, що українська делегація була приємно "здивована" готовністю Трампа погодитися на сильніші гарантії безпеки та домогтися їхньої ратифікації Конгресом, щоб вони зберігали силу і після його президентства.

Axios з посиланням на посадовця США писало, що адміністрація Трампа нібито готова надати Україні гарантію безпеки на основі статті НАТО про колективну безпеку. Однак у цьому ж мирному плані є створення "демілітаризованої зони" на українському Донбасі з відведенням ЗСУ.

14 грудня Зеленський підтвердив, що Україна та США обговорюють надання Києву гарантій безпеки на кшталт статті 5 Північноатлантичного договору.