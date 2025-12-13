Axios: У Трампа заявили о якобы готовности дать Украине гарантию безопасности, как у НАТО

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Медиа Axios, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника США, заявляет, что американская администрация якобы готова предоставить Украине гарантию безопасности на основе статьи 5 НАТО. Однако медиа указывает, что этот план предусматривает выход войск Украины из ее же Донбасса и создание там "демилитаризованной зоны".

Axios утверждает, что переговоры насчет гарантий безопасности, которые Украина должна получить от США и Европы, достигли значительного прогресса.

Анонимный топ-чиновник США заявил, что администрация президента США Дональда Трампа якобы готова предоставить Украине гарантию безопасности согласно статье Североатлантического договора НАТО о коллективной безопасности (нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех. – Ред.). Собеседник утверждал, что эту гарантию утвердит Конгресс и она будет иметь юридическую силу.

"Мы хотим предоставить украинцам гарантию безопасности, которая, с одной стороны, не будет пустым чеком (не будет неограниченным обязательством со стороны США. – Ред.), а с другой – будет достаточно сильной. Мы готовы направить ее в Конгресс для голосования", – сказал этот чиновник.

Также медиа, со ссылкой на двух анонимных чиновников Белого дома, написало, что 15 декабря в Берлине ожидается встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с главой Украины Владимиром Зеленским, в которой также возьмут участие лидеры Германии, Франции и Великобритании.

Ранее о визите Виткоффа в Берлин рассказывал собеседник The Wall Street Journal.

Переговоры состоятся для того, чтобы попытаться достичь согласия насчет мирного плана США, передает Axios.

"Белый дом сильно давит на Украину, чтобы она одобрила его план, но территориальные уступки, которых требуют от Киева, остаются главным камнем преткновения. Американская сторона считает, что все остальные вопросы близки к решению, и что Зеленский, возможно, предложил путь к прогрессу в отношении территории", – передает медиа.

Ранее украинский президент сообщил, что в рамках мирного плана Америка хочет, чтобы ВСУ вышли из украинского Донбасса, а армия РФ не заходила бы туда. Вместо этого Вашингтон предлагает создать "свободную экономическую зону" или "демилитаризованную зону". Однако Зеленский указывал, что переговоры по этому поводу еще продолжаются.

По его мнению, на вопрос о справедливости компромиссов, которых требуют у Киева, "ответит народ Украины" на референдуме или выборах.

Американский чиновник добавил Axios, что во время виртуальной встречи 12 декабря европейские партнеры заявили, что если президент Украины предложит референдум насчет территории, то они поддержат его.

Во время этой же встречи Уиткофф и Кушнер обсудили план создания демилитаризованной зоны с советниками по нацбезопасности Украины, Германии, Франции и Великобритании, указывает медиа.

По словам чиновника Белого дома, это общение и последний раунд украино-американских переговоров за день до этого продемонстрировали достаточный прогресс, чтобы убедить Трампа отправить своих представителей в Европу.

"Они [Уиткофф и Кушнер] верят, что есть шанс на мир, и президент доверяет им", – заявил другой чиновник администрации.

Среди прочего, один из собеседников Axios утверждал: "Согласно текущему предложению, война закончится тем, что Украина сохранит суверенитет над 80% своей территории, получит самые большие и прочные гарантии безопасности, которые она когда-либо имела, а также очень значительный пакет мер для обеспечения процветания".

Пока неизвестно, поддержит ли страна-агрессор РФ американские предложения.