Спецпосланник Трампа встретится по мирному плану с Зеленским и европейцами в Берлине – WSJ

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с европейскими лидерами и украинским руководителем Владимиром Зеленским в Берлине на выходных 13-14 декабря насчет мирного плана Америки. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.

Эта встреча имеет решающее значение, поскольку Белый дом настаивает на заключении соглашения о прекращении войны до конца 2025-го, передает медиа.

По его словам, решение отправить Уиткоффа, который возглавлял переговоры с Украиной и РФ по американскому мирному плану, подчеркивает усиление давления со стороны Штатов для уменьшения разногласий между Киевом и Вашингтоном относительно условий документа. Также спецпосланник встретится со своими коллегами из Франции, Великобритании и Германии в воскресенье и понедельник.

По словам чиновников, в переговорах с Уиткоффом примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц. Также речь идет о различных советниках из их стран, занимающихся вопросами Украины.

Сначала европейские лидеры надеялись организовать встречу с американским президентом Дональдом Трампом в эти выходные, чтобы обсудить предложенные ими изменения в мирный план.

Встреча с Уиткоффом пройдет на фоне недавней реакции Украины и ее партнеров на предложенный Трампом документ. Чиновники отметили, что остаются серьезные противоречивые пункты, в том числе относительно украинской территории, которую Москва хочет захватить, а Киев отказывается сдать ее в одностороннем порядке.

Чиновники рассказали, что телефонный звонок между президентом США и европейскими лидерами 10 декабря был напряженным. Ранее глава Штатов заявлял, что они "обсудили Украину в достаточно жестких словах".

Неназванные лица, вовлеченные в разговор, заявили WSJ, что во время этих переговоров Трамп сказал лидерам Европы, что они должны давить на Зеленского, чтобы тот принял условия мирного плана США, по которому Украина согласится на значительные территориальные потери и ограничит численность своих вооруженных сил.

Ранее глава Украины сообщал, что в нынешней версии мирного плана численность ВСУ составляет 800 000 человек – сколько и реальное количество военных в настоящее время. Также он отрицал, что у США есть конкретные дедлайны по заключению соглашения.