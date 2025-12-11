Белый дом: Трамп устал от "встреч ради встреч" относительно завершения войны, хочет действий

Кэролайн Ливитт (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "хочет действий" по урегулированию войны России против Украины, он устал от "встреч ради встреч". Об этом на брифинге сообщила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт.

У нее попросили прокомментировать, будет ли участвовать представитель Штатов во встрече с европейскими и украинскими чиновниками в эту субботу для обсуждения "мирного плана".

Ливитт заверила, что администрация Трампа продолжает активно работать над тем, чтобы завершить войну РФ против Украины. Она напомнила, что накануне президент США провел телефонный разговор с европейцами. А специальный посланник Штатов Стив Уиткофф и его команда "продолжают общаться с обеими сторонами буквально сейчас".

"Если появится реальная возможность подписать мирное соглашение, если мы почувствуем, что эти встречи заслуживают внимания представителя США в эти выходные, мы пришлем своего представителя", – сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что Трамп "очень разочарован обеими сторонами этой войны".

"И он устал от встреч ради самих встреч. Он не хочет больше разговоров – он хочет действий. Он хочет, чтобы эта война закончилась", – сказала Ливитт.

Она добавила, что администрация Трампа провела более 30 часов только за последние несколько недель, встречаясь с россиянами, украинцами и европейцами и общаясь с ними.