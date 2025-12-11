Білий дім: Трамп втомився від "зустрічей заради зустрічей" щодо завершення війни, хоче дій

Керолайн Лівітт (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп "хоче дій" щодо врегулювання війни Росії проти України, він втомився від "зустрічей заради зустрічей". Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

У неї попросили прокоментувати, чи братиме участь представник Штатів у зустрічі з європейськими та українськими посадовцями цієї суботи для обговорення "мирного плану".

Лівітт запевнила, що адміністрація Трампа продовжує активно працювати над тим, щоб завершити війну РФ проти України. Вона нагадала, що напередодні президент США провів телефонну розмову із європейцями. А спеціальний посланник Штатів Стів Віткофф та його команда "продовжують спілкуватися з обома сторонами буквально зараз".

"Якщо з’явиться реальна можливість підписати мирну угоду, якщо ми відчуємо, що ці зустрічі заслуговують на увагу представника США цими вихідними, ми надішлемо свого представника", – сказала речниця.

Вона додала, що Трамп "дуже розчарований обома сторонами цієї війни".

"І він втомився від зустрічей заради самих зустрічей. Він не хоче більше розмов – він хоче дій. Він хоче, щоб ця війна закінчилася", – сказала Лівітт.

Вона додала, що адміністрація Трампа провела понад 30 годин лише за останні кілька тижнів, зустрічаючись із росіянами, українцями та європейцями та спілкуючись із ними.