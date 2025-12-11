Зеленський: Єдиний варіант перемир'я – це підписання рамкової мирної угоди. Така позиція США
Після перемовин із Росією США хочуть, щоб повне припинення вогню наступило лише після підписання рамкової мирної угоди. Те саме стосується і часткового перемир'я в енергетиці та на морі. Про це, як передає кореспондентка LIGA.net, сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа.
За його словами, Сполучені Штати, після неодноразових переговорів із росіянами, вважають, що повне припинення вогню може наступити тільки після підписання рамкової угоди.
На думку Зеленського, не є секретом, що окупанти не підуть на перемир'я, якщо "немає ніякої угоди". Однак він наголосив, що Україна, як і раніше, вважає, що припинення вогню потрібно.
"Але ми отримуємо саме таку інформацію: єдиний варіант сізфаєру (англ. перемир'я. – Ред.) – це підписання рамкової угоди", – пояснив глава держави.
Стосовно перемир'я в енергетиці і на морі, президент повідомив, що Туреччина працювала над таким планом.
"[Турецький керівник] Ердоган мені про це говорив. Я йому сказав, що ми підтримаємо. Він хотів організацію відповідної зустрічі – спершу на рівні команд, а потім на рівні лідерів. Я йому сказав, що ми готові", – розповів Зеленський.
Однак він зауважив: США вважають, що сторони близькі до угоди, й що потрібно укласти її – і "буде одразу сізфаєр всюди, а потім почнемо різні інші кроки".
"Це позиція американців на сьогодні. Я так розумію, що просто росіяни їм сказали, що ми не дамо ніякого перемир'я, якщо не буде підписано угоду", – підсумував глава держави.
- Позиція президента США Трампа щодо необхідності припинення вогню змінилась за результатами серпневого саміту з диктатором РФ Путіним на Алясці.
- До цих переговорів глава Штатів обіцяв Росії "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться на перемир'я під час саміту. Однак вже після зустрічі й дзвінка із Зеленським Трамп заявив, що потрібно перейти до мирної угоди, а не просто до припинення вогню.
- У листопаді начальник Генштабу ЗСУ та учасник переговорів зі США Гнатов заявляв в інтерв'ю LIGA.net, що закінчення війни справедливим миром неможливе до кінця 2025 року, однак, за певних умов, припинення вогню може відбутися за декілька днів або тижнів.
