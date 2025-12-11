Зеленський: Єдиний варіант перемир'я – це підписання рамкової мирної угоди. Така позиція США

Глава держави вважає, що росіяни заявили США, що не підуть на жодне припинення вогню без підписання документа

Володимир Путін та Дональд Трамп під час саміту на Алясці 15 серпня 2025 року (Ілюстративне фото: EPA)

Після перемовин із Росією США хочуть, щоб повне припинення вогню наступило лише після підписання рамкової мирної угоди. Те саме стосується і часткового перемир'я в енергетиці та на морі. Про це, як передає кореспондентка LIGA.net, сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа.

За його словами, Сполучені Штати, після неодноразових переговорів із росіянами, вважають, що повне припинення вогню може наступити тільки після підписання рамкової угоди.

На думку Зеленського, не є секретом, що окупанти не підуть на перемир'я, якщо "немає ніякої угоди". Однак він наголосив, що Україна, як і раніше, вважає, що припинення вогню потрібно.

"Але ми отримуємо саме таку інформацію: єдиний варіант сізфаєру (англ. перемир'я. – Ред.) – це підписання рамкової угоди", – пояснив глава держави.

Стосовно перемир'я в енергетиці і на морі, президент повідомив, що Туреччина працювала над таким планом.

"[Турецький керівник] Ердоган мені про це говорив. Я йому сказав, що ми підтримаємо. Він хотів організацію відповідної зустрічі – спершу на рівні команд, а потім на рівні лідерів. Я йому сказав, що ми готові", – розповів Зеленський.

Однак він зауважив: США вважають, що сторони близькі до угоди, й що потрібно укласти її – і "буде одразу сізфаєр всюди, а потім почнемо різні інші кроки".

"Це позиція американців на сьогодні. Я так розумію, що просто росіяни їм сказали, що ми не дамо ніякого перемир'я, якщо не буде підписано угоду", – підсумував глава держави.