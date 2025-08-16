Трамп: Вирішили, що потрібна мирна угода, а не припинення вогню

Президент США також заявив, що його зустріч з Путіним пройшла "дуже добре"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці та розмови з президентом Володимиром Зеленським заявив, що потрібно перейти до мирної угоди, а не просто до припинення вогню для завершення війни. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Керівник Штатів зазначив, що його зустріч з Путіним на Алясці пройшла "дуже добре". Це ж саме він сказав про телефонну розмова з президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, включаючи Генерального секретаря НАТО Марко Рютте.

"Усі разом вирішили, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною – це перейти безпосередньо до мирної угоди, яка покладе край війні, а не просто до угоди про припинення вогню, яка часто не виконується", – написав Трамп.

Президент США також підтвердив, що президент Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона 18 серпня для зустрічі в Овальному кабінеті. За його словами, у разі успішних переговорів може відбутися зустріч із Путіним.

16 серпня Трамп провів розмову з президентом Володимиром Зеленським після переговорів з Путіним в Алясці. Після дзвінка український лідер заявив, що Україна підтримує пропозицію президента США про тристоронню зустріч.

Також Зеленський повідомив, що зустрінеться з Трампом у Вашингтоні 18 серпня.