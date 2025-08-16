Трамп: Вирішили, що потрібна мирна угода, а не припинення вогню
Президент США Дональд Трамп після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці та розмови з президентом Володимиром Зеленським заявив, що потрібно перейти до мирної угоди, а не просто до припинення вогню для завершення війни. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
Керівник Штатів зазначив, що його зустріч з Путіним на Алясці пройшла "дуже добре". Це ж саме він сказав про телефонну розмова з президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, включаючи Генерального секретаря НАТО Марко Рютте.
"Усі разом вирішили, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною – це перейти безпосередньо до мирної угоди, яка покладе край війні, а не просто до угоди про припинення вогню, яка часто не виконується", – написав Трамп.
Президент США також підтвердив, що президент Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона 18 серпня для зустрічі в Овальному кабінеті. За його словами, у разі успішних переговорів може відбутися зустріч із Путіним.
16 серпня Трамп провів розмову з президентом Володимиром Зеленським після переговорів з Путіним в Алясці. Після дзвінка український лідер заявив, що Україна підтримує пропозицію президента США про тристоронню зустріч.
Також Зеленський повідомив, що зустрінеться з Трампом у Вашингтоні 18 серпня.
- Переговори Трампа і Путіна завершились без угоди про перемир'я. Про перебіг саміту читайте в хроніці LIGA.net.
- Після переговорів у інтерв'ю Fox News президент США заявив, що під час саміту на Алясці вони з російським диктатором не погодились лише у декількох "доволі суттєвих" пунктах і що тепер справа за керівником України Зеленським.
- У цьому ж інтерв'ю Трамп заявив про можливу підготовку тристоронньої зустрічі за його участі, Зеленського і Путіна.
- Президент США також заявив, що він "загалом" досяг з Путіним домовленості, за якою має відбутися "обмін територіями" між Україною і Росією.
