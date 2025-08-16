Трамп заявив про можливу підготовку тристоронньої зустрічі із Зеленським і Путіним

Президент США також зазначив, що Зеленський та Путін хочуть, аби він був присутній на їх зустрічі

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці заявив, що може відбутися зустріч за участю його самого, а також президента Володимира Зеленського та очільника Кремля. Про це керівник Штатів розповів у інтерв'ю телеканалу Fox News.

"І Зеленський, і Путін хочуть, щоб я був присутній на їхній зустрічі. Я буду там. Зараз, здається, збираються організувати зустріч між Зеленським, Путіним і мною", – сказав Трамп.

Зі слів президента США не зрозуміло, хто саме організовує зустріч і на якій стадії ця організація.

На запитання, чи впевнений він, що мир може настати за відносно короткий проміжок часу, Трамп відповів, що "досить короткий, так".

Він також оцінив саміт на Алясці, додавши, що це "добре, коли великі ядерні держави розмовляють".