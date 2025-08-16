Трамп: Не зійшлися з Путіним у парі доволі значних питань, але тепер справа за Зеленським

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час саміту на Алясці вони з диктатором Володимиром Путіним не погодились лише у декількох "доволі суттєвих" пунктах, і що тепер справа за керівником України Володимиром Зеленським. Про це керівник Штатів розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Ми [з Путіним] домовилися щодо багатьох пунктів... Є одна або дві доволі суттєві речі. Але я думаю, що їх можна вирішити. Тепер все залежить від президента Зеленського, щоб зробити це. І я б також сказав, що європейські країни мають трохи залучитися в цей процес", завив президент Штатів.

Він не наводить конкретики щодо питань, про які йшла мова.

Серед іншого, раніше президент США припускав можливість "обмінів територіями" між Україною та РФ (фактично, обмін одних окупованих територій України та інші, неокуповані). Водночас Зеленський виступав проти цього.