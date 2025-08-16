Трамп: Не сошлись с Путиным в паре значительных вопросов, но теперь дело за Зеленским

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время саммита на Аляске они с диктатором Владимиром Путиным не согласились лишь в нескольких "довольно существенных" пунктах, и что теперь дело за руководителем Украины Владимиром Зеленским. Об этом руководитель Штатов рассказал в интервью телеканалу Fox News.

"Мы [с Путиным] договорились по многим пунктам... Есть одна или две довольно существенные вещи. Но я думаю, что их можно решить. Теперь все зависит от президента Зеленского. И я бы также сказал, что европейские страны должны немного вовлечься в этот процесс", завил президент Штатов.

Он не приводит конкретики относительно вопросов, о которых шла речь. Среди прочего, ранее президент США предполагал возможность "обменов территориями" между Украиной и РФ (фактически, обмен одних оккупированных территорий Украины на другие). В то же время Зеленский выступал против этого.