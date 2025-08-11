Трамп: Попробуем вернуть Украине часть оккупированных территорий

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках переговоров его страна попытается вернуть Украине часть оккупированных территорий. Такое заявление руководитель Штатов сделал во время пресс-конференции в Вашингтоне.

«И будут некоторые обмены. Будут некоторые изменения в территории... Мы собираемся изменить линии фронта. Россия оккупировала большую часть Украины. Они оккупировали некоторые очень важные территории. Мы попробуем вернуть часть этой территории Украине», - рассказал политик.

Трамп отметил, что оккупанты в основном захватили побережье Украины: «Знаете, в [сфере продажи недвижимости] мы называем это прибрежной собственностью. Это всегда самая ценная недвижимость».

Президент США напомнил, что до полномасштабного вторжения под контролем Украины находилось большое морское побережье (президент США называет 1000 миль, то есть ~1600 км, но на самом деле оно составляет 2782 км. - Ред.).

«Это исчезло. Кроме одной небольшой территории, Одессы. Это небольшая территория. Осталось только немного воды», - отметил политик.

Выход к Черному и Азовскому морям имеют временно оккупированные части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

