Вэнс о мирном соглашении: Штаты принимают во внимание нынешнюю линию фронта

Вашингтон хочет найти урегулирование, с которым смирятся украинцы и россияне, но которое не удовлетворит их обоих

Джей Ди Вэнс (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Соединенные Штаты учитывают текущую линию фронта в поиске мирного урегулирования российско-украинской войны. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

"Что, по моему мнению, в конечном итоге выйдет из этого [из возможной встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского і Владимира Путина]? Послушайте, на самом деле все очень просто. Если взять текущую линию фронта между Россией и Украиной, мы собираемся найти какое-то переговорное урегулирование, с которым смогут смириться украинцы и россияне, где они смогут жить в относительном мире, где прекратятся убийства", – заявил политик.

В то же время, добавил Вэнс, такое решение не сделает ни одну из сторон "чрезвычайно счастливой".

"И россияне, и украинцы, вероятно, в конечном итоге будут недовольны этим", – добавил вице-президент США.