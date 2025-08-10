Вэнс о мирном соглашении: Штаты принимают во внимание нынешнюю линию фронта
Соединенные Штаты учитывают текущую линию фронта в поиске мирного урегулирования российско-украинской войны. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
"Что, по моему мнению, в конечном итоге выйдет из этого [из возможной встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского і Владимира Путина]? Послушайте, на самом деле все очень просто. Если взять текущую линию фронта между Россией и Украиной, мы собираемся найти какое-то переговорное урегулирование, с которым смогут смириться украинцы и россияне, где они смогут жить в относительном мире, где прекратятся убийства", – заявил политик.
В то же время, добавил Вэнс, такое решение не сделает ни одну из сторон "чрезвычайно счастливой".
"И россияне, и украинцы, вероятно, в конечном итоге будут недовольны этим", – добавил вице-президент США.
- 8 августа Трамп заявил, что США рассматривают "обмен территориями" между Украиной и Россией в рамках мирного процесса "на благо обеих сторон".
- На следующий день президент Зеленский отметил, что Украина не будет "дарить землю оккупантам", однако полномасштабную войну нужно заканчивать и сделать это должна именно Россия.
- 10 августа было опубликовано совместное заявление европейских лидеров – они отметили, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров по урегулированию войны.
