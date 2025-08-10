Венс про мирну угоду: Штати беруть до уваги нинішню лінію фронту

Вашингтон хоче знайти врегулювання, з котрим змиряться українці та росіяни, але яке не задовольнить їх обох

Джей Ді Венс (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Сполучені Штати враховують поточну лінію фронту у пошуку мирного врегулювання російсько-української війни. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Що, на мою думку, в кінцевому підсумку вийде з цього [з можливої зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського і Володимира Путіна]? Послухайте, насправді все дуже просто. Якщо взяти поточну лінію фронту між Росією та Україною, ми збираємось знайти якесь переговорне врегулювання, з яким зможуть змиритися українці та росіяни, де вони зможуть жити у відносному мирі, де припиняться вбивства", – заявив політик.

Водночас, додав Венс, таке рішення не зробить жодну зі сторін "надзвичайно щасливою".

"І росіяни, і українці, ймовірно, в кінцевому підсумку будуть незадоволені цим", – додав віцепрезидент США.