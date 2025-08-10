Венс про мирну угоду: Штати беруть до уваги нинішню лінію фронту
Сполучені Штати враховують поточну лінію фронту у пошуку мирного врегулювання російсько-української війни. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю телеканалу Fox News.
"Що, на мою думку, в кінцевому підсумку вийде з цього [з можливої зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського і Володимира Путіна]? Послухайте, насправді все дуже просто. Якщо взяти поточну лінію фронту між Росією та Україною, ми збираємось знайти якесь переговорне врегулювання, з яким зможуть змиритися українці та росіяни, де вони зможуть жити у відносному мирі, де припиняться вбивства", – заявив політик.
Водночас, додав Венс, таке рішення не зробить жодну зі сторін "надзвичайно щасливою".
"І росіяни, і українці, ймовірно, в кінцевому підсумку будуть незадоволені цим", – додав віцепрезидент США.
- 8 серпня Трамп заявив, що США розглядають "обмін територіями" між Україною та Росією у межах мирного процесу "на благо обох сторін".
- Наступного дня президент Зеленський зауважив, що Україна не буде "дарувати землю окупантам", однак повномасштабну війну потрібно закінчувати і зробити це має саме Росія.
- 10 серпня було опубліковано спільну заяву європейських лідерів – вони зауважили, що поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів щодо врегулювання війни.
