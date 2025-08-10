Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів – заява європейських лідерів

Змістовні переговори можуть відбутися лише за умови припинення вогню або зменшення інтенсивності бойових дій, йдеться в документі

Лідери на саміті НАТО (Ілюстративне фото: Sem Van Der Wal/EPA)

Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України. Про це йдеться у спільній заяві європейських лідерів перед запланованою зустріччю президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Вони вітають зусилля американського президента, спрямовані на припинення вбивств в Україні, завершення агресивної війни Росії та досягнення справедливого й тривалого миру.

На думку лідерів, успіх може забезпечити лише підхід, що поєднує активну дипломатію, підтримку України й тиск на Росію. Вони заявили про готовність підтримувати цю роботу як дипломатично, так і через збереження військової та фінансової допомоги Україні, зокрема через роботу "коаліції охочих", а також через збереження й запровадження санкцій проти РФ.

Лідери поділяють переконання, що дипломатичне рішення має захистити життєво важливі безпекові інтереси України та Європи. Ці інтереси охоплюють потребу в гарантіях безпеки, які дадуть Києву змогу ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність.

"Змістовні переговори можуть відбутися лише за умови припинення вогню або зменшення інтенсивності бойових дій. Шлях до миру в Україні не може визначатися без України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів", – йдеться в заяві.

Лідери наголосили, що вторгнення Росії в Україну є грубим порушенням Статуту Організації Об’єднаних Націй, Гельсінського заключного акта, Будапештського меморандуму й послідовних зобов’язань Росії.

"Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України. Ми продовжуємо твердо стояти на боці України. Ми єдині як європейці й рішуче налаштовані спільно просувати наші інтереси", – зазначається в документі.

Підписанти пообіцяли співпрацювати з Трампом, президентом Володимиром Зеленським та українським народом заради миру.

Заяву, оприлюднену на сайті Офісу президента, підписали президент Франції Емманюель Макрон, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр Польщі Дональд Туск, очільник уряду Британії Кір Стармер, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Фінляндії Александр Стубб.

9 серпня Трамп повідомив, що домовився про зустріч з Путіним на Алясці 15 серпня. Він підтвердив, що США розглядають "обмін територіями" між Україною і Росією в межах цього процесу "на благо обох сторін".

Того самого дня WSJ писала, що на зустрічі в Британії Україна та європейські партнери висунули свої пропозиції до майбутнього саміту Трампа й Путіна.