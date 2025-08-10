NYT: Європейці на зустрічі в Британії продемонстрували солідарність із Зеленським

Зустріч у Британії (Фото: Telegram-канал Андрія Єрмака)

Під час зустрічі у Великій Британії 9 серпня представники Європи висловили солідарність із президентом Володимиром Зеленським на тлі запланованої зустрічі американського лідера Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на двох неназваних європейських посадовців.

Стурбовані тим, що їх можуть витіснити з майбутньої зустрічі на вищому рівні між Трампом і Путіним, європейські та українські високопосадовці зібралися в суботу під Лондоном разом з високопосадовцями США, щоб зрозуміти позицію диктатора РФ і переконатися, що американський президент розуміє, що стоїть на кону.

На зустрічі європейці висловили свою солідарність із Зеленським і спробували чітко висловити свою думку про те, що Трамп повинен враховувати їхні спільні погляди, повідомили два співрозмовники медіа.

Європейці підтримали позиції України, наполягаючи на тому, що переговорам про будь-які територіальні зміни має передувати припинення вогню, що Україна не передасть Росії територію, яку Москва не окупує, і що будь-яка угода повинна супроводжуватися гарантіями безпеки, зокрема з боку США, додали вони.

Представники Європи також наголосили, що Вашингтон і Москва не можуть укласти угоду, оминаючи українців чи європейців, які, за словами Трампа, мають нести відповідальність за безпеку України після врегулювання. Вони також наголосили, що НАТО не зачинить двері для членства України, навіть якщо зараз це недоцільно.

У зустрічі, організованій міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі й віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, взяли участь високопосадовці з України та Європи. Посланець Трампа Стів Віткофф, який цього тижня зустрічався з диктатором РФ, мав приєднатися віртуально.

9 серпня WSJ писала, що на зустрічі Україна та європейські партнери висунули свої пропозиції до майбутнього саміту Трампа й Путіна.

Зеленський заявив, що українська сторона на зустрічі в Британії довела до відома партнерів свою позицію, і вона буде врахована.