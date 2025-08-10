NYT: Европейцы на встрече в Британии продемонстрировали солидарность с Зеленским

Представители Европы попытались четко выразить свое мнение о том, что Дональд Трамп должен учитывать их общие взгляды

Встреча в Британии (Фото: Telegram-канал Андрея Ермака)

Во время встречи в Великобритании 9 августа представители Европы выразили солидарность с президентом Владимиром Зеленским на фоне запланированной встречи американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на двух неназванных европейских чиновников.

Обеспокоенные тем, что их могут вытеснить из предстоящей встречи на высшем уровне между Трампом и Путиным, европейские и украинские чиновники собрались в субботу под Лондоном вместе с высокопоставленными чиновниками США, чтобы понять позицию диктатора РФ и убедиться, что американский президент понимает, что стоит на кону.

На встрече европейцы выразили свою солидарность с Зеленским и попытались четко выразить свое мнение о том, что Трамп должен учитывать их общие взгляды, сообщили два собеседника медиа.

Европейцы поддержали позиции Украины, настаивая на том, что переговорам о любых территориальных изменениях должно предшествовать прекращение огня, что Украина не передаст России территорию, которую Москва не оккупирует, и что любое соглашение должно сопровождаться гарантиями безопасности, в частности со стороны США, добавили они.

Представители Европы также отметили, что Вашингтон и Москва не могут заключить соглашение, минуя украинцев или европейцев, которые, по словам Трампа, должны нести ответственность за безопасность Украины после урегулирования. Они также отметили, что НАТО не закроет двери для членства Украины, даже если сейчас это нецелесообразно.

Во встрече, организованной министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, приняли участие высокопоставленные чиновники из Украины и Европы. Посланник Трампа Стив Уиткофф, который на этой неделе встречался с диктатором РФ, должен был присоединиться виртуально.

9 августа WSJ писала, что на встрече Украина и европейские партнеры выдвинули свои предложения к предстоящему саммиту Трампа и Путина.

Зеленский заявил, что украинская сторона на встрече в Британии довела до сведения партнеров свою позицию, и она будет учтена.